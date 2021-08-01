Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти из Токио, девушка просит убежища в ЕС (обновлено)

Легкоатлетка сейчас в аэропорту, с ней работает полиция и волонтеры.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, резко раскритиковавшую белорусских спортивных чиновников, пытаются в воскресенье, 1 августа, насильно вывезти в Беларусь .

Об этом сообщили в Фонде спортивной солидарности.

Так, девушку поставили участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

В понедельник, 2 августа, Кристина должна бежать 200 метров, но представители сборной решили срочно депортировать ее в Минск.

Сейчас девушка в аэропорту, вылет Кристины в 16:50 по белорусскому времени. Со спортсменкой работает полиция и волонтеры.

ФСС призвал МОК и Международную федерацию легкой атлетики оказать помощь белоруске.

"Попытка насильственной депортации легкоатлетки Кристины Тимановской в Беларусь - отличный повод для исключения провластного НОК из МОК", - пишет Телеграм-канал NEXTA.

Тимановская собирается просить политического убежища в Европе.

Кроме того, в аэропорт прибыла съемочная группа NHK - крупнейшего телеканала в Японии.

Обновление 15:23. Сборная Беларуси объяснила прекращение участия Тимановской в Олимпиаде ее эмоционально-психологическим состоянием, подтвержденным заключением врачей. Именно поэтому якобы отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Спортсменка, со своей стороны, заявила, что не проходила обследование у медиков.