"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020

Завершился 8-й день Олимпийских игр-2020. Разыграно 154 комплекта медалей из 339.

Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете. На счету спортсменов "Поднебесной" 21 золотая награда.

Сборной Японии сегодня не удалось пополнить свою копилку "золотом", однако хозяевам удалось удержать за собой второе место в общем зачете.

Сборная США вплотную приблизилась к Японии.

Сборная Украины продолжает демонстрировать стабильность. Опять завоевана бронзовая награда, которую завоевала теннисистка Элина Свитолина.

Несмотря на очередную награду, наша олимпийская команда продолжила падение в медальном зачете - с 58-го места Украина опустилась на шестьдесят пятое.

На данный момент 76 стран завоевали хотя бы одну награду.