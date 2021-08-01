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2021-08-01
"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020
Китай идет в отрыв.
Фото: Olympics
Завершился 8-й день Олимпийских игр-2020. Разыграно 154 комплекта медалей из 339.
Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете. На счету спортсменов "Поднебесной" 21 золотая награда.
Сборной Японии сегодня не удалось пополнить свою копилку "золотом", однако хозяевам удалось удержать за собой второе место в общем зачете.
Сборная США вплотную приблизилась к Японии.
Сборная Украины продолжает демонстрировать стабильность. Опять завоевана бронзовая награда, которую завоевала теннисистка Элина Свитолина.
Несмотря на очередную награду, наша олимпийская команда продолжила падение в медальном зачете - с 58-го места Украина опустилась на шестьдесят пятое.
На данный момент 76 стран завоевали хотя бы одну награду.