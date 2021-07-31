Завершилась соревновательная неделя Олимпиады-2020: Украина опускается все глубже в медальном зачете

Наша сборная опустилась на пятьдесят восьмое место.

Фото: Olympics

На седьмой день Олимпиады-2020 был разыгран 21 комплект медалей.

После розыгрыша 132 из 339 комплектов медалей сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете. На счету спортсменов "Поднебесной" 19 золотых наград.

Сборные Японии и США отстают на 2 и 5 золотых медалей соответственно.

Медальный зачет Токио-2020.

Китай 19 10 12 41 Япония 17 4 8 29 США 14 16 11 41 ROC 10 14 10 35 Австралия 9 2 11 22 Великобритания 6 9 9 24 Южная Корея 5 5 6 16 Нидерланды 3 7 5 15 Франция 3 5 5 13 Германия 3 4 9 16

После первых семи дней выступлений сборная Украины расположилась на 58-м месте.

В копилке сборной Украины всего четыре медали - все бронзовые. Еще ни разу в истории после первой недели выступлений у нас не было столь мизерного медального результата.