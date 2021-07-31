Завершилась соревновательная неделя Олимпиады-2020: Украина опускается все глубже в медальном зачете

Наша сборная опустилась на пятьдесят восьмое место.

Фото: Olympics

На седьмой день Олимпиады-2020 был разыгран 21 комплект медалей.

После розыгрыша 132 из 339 комплектов медалей сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете. На счету спортсменов "Поднебесной" 19 золотых наград.

Сборные Японии и США отстают на 2 и 5 золотых медалей соответственно.

Медальный зачет Токио-2020.

  1. Китай 19 10 12 41
  2. Япония 17 4 8 29
  3. США 14 16 11 41
  4. ROC 10 14 10 35
  5. Австралия 9 2 11 22
  6. Великобритания 6 9 9 24
  7. Южная Корея 5 5 6 16
  8. Нидерланды 3 7 5 15
  9. Франция 3 5 5 13
  10. Германия 3 4 9 16

После первых семи дней выступлений сборная Украины расположилась на 58-м месте.

В копилке сборной Украины всего четыре медали - все бронзовые. Еще ни разу в истории после первой недели выступлений у нас не было столь мизерного медального результата.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженнымиНемецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженными
Зеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впередиЗеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впереди
13-летняя японка стала чемпионкой Олимпийских игр
Инфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протестаИнфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста
Первую медаль на Олимпиаде для Украины завоевала БилодидПервую медаль на Олимпиаде для Украины завоевала Билодид
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский дзюдоист Хаммо выиграл утешительную схватку и будет бороться с россиянином за "бронзу" Олимпиады-2020Украинский дзюдоист Хаммо выиграл утешительную схватку и будет бороться с россиянином за "бронзу" Олимпиады-2020
Хаммо проиграл "бронзовый" финал Олимпиады-2020Хаммо проиграл "бронзовый" финал Олимпиады-2020
Китай обогнал Японию в медальном зачете Олимпиады-2020Китай обогнал Японию в медальном зачете Олимпиады-2020
Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады-2020Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады-2020
Япония сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней Олимпиады-2020Япония сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней Олимпиады-2020
После четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачетаПосле четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачета
Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020
После третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачетПосле третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачет
Украинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до стартаУкраинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта
Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020
Последние новости
Подгружаем последние новости