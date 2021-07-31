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2021-07-31
Завершилась соревновательная неделя Олимпиады-2020: Украина опускается все глубже в медальном зачете
Наша сборная опустилась на пятьдесят восьмое место.
Фото: Olympics
На седьмой день Олимпиады-2020 был разыгран 21 комплект медалей.
После розыгрыша 132 из 339 комплектов медалей сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете. На счету спортсменов "Поднебесной" 19 золотых наград.
Сборные Японии и США отстают на 2 и 5 золотых медалей соответственно.
Медальный зачет Токио-2020.
- Китай 19 10 12 41
- Япония 17 4 8 29
- США 14 16 11 41
- ROC 10 14 10 35
- Австралия 9 2 11 22
- Великобритания 6 9 9 24
- Южная Корея 5 5 6 16
- Нидерланды 3 7 5 15
- Франция 3 5 5 13
- Германия 3 4 9 16
После первых семи дней выступлений сборная Украины расположилась на 58-м месте.
В копилке сборной Украины всего четыре медали - все бронзовые. Еще ни разу в истории после первой недели выступлений у нас не было столь мизерного медального результата.