США впервые за 101 год остались без медалей в теннисе на Олимпиаде

Прервалась американская традиция.

США впервые за 101 год остались без медалей в теннисе на Олимпиаде
Фото: Olympics

Теннисисты из США на Олимпиаде в Токио установили антирекорд, впервые за 101 год не выиграв ни одной медали, информирует "Спорт-Экспресс".

Американцы пришли к медальному матчу только в мужской паре. Однако Остин Крайчек и Тенис Сандгрен в матче за третье место проиграли австралийцам Майклу Венусу и Маркусу Даниэлю.

Таким образом, США остались без медалей в теннисе впервые за 101 год и впервые после возврата вида спорта в программу Олимпид в 1988 году. На каждой Олимпиаде с 1988 года американцы брали минимум одно "золото" и минимум две медали. Исключением стали только Игры в Афинах. Тогда было только одно "серебро" от Марди Фиша.

Напомним, что теннис присутствовал в программе Олимпийских игр с 1896 по 1924 год, после чего был отменен до возвращения в 1988-м.

Добавим, что в мужском одиночном разряде в финале встретятся россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев.

В аналогичном матче женского турнира сойдутся чешка Маркета Воундрошева и швейцарка Белинда Бенчич.

В миксте определился один участник финала - россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Соперник россиян определится в матче их соотечественников Веснина/Карацев и сербского дуэта Стоянович/Джокович

В мужском парном разряде олимпийское "золото" разыграют два хорватских дуэта Павич/Мектич и Чилич/Додиг.

В женском парном разряде в финале встретятся Крейчикова/Синякова (Чехия) и Бенчич/Голубич (Швейцария).

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