Сборную США по легкой атлетике дисквалифицировали в смешанной эстафете 4х400 м после победы в квалификации

Американцы нарушили правило передачи эстафеты.

Сборную США по легкой атлетике дисквалифицировали в смешанной эстафете 4х400 м после победы в квалификации
Фото: usatf.org

На Олимпиаде-2020 стартовал легкоатлетический турнир.

И в первый же день произошло громкое событие. Сборную США дисквалифицировали в смешанной эстафете 4х400 м после того, как команда одержала победу в квалификационном забеге.

Американская команда была дисквалифицирована за нарушение правила 24.19 технического регламента, согласно которому при всех передачах палочки во время эстафеты спортсменам запрещается начинать бег за пределами своих зон передачи.

В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тейлор Мэнсон и Брайс Дедмон.

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