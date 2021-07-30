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2021-07-30
Сборную США по легкой атлетике дисквалифицировали в смешанной эстафете 4х400 м после победы в квалификации
Американцы нарушили правило передачи эстафеты.
Фото: usatf.org
На Олимпиаде-2020 стартовал легкоатлетический турнир.
И в первый же день произошло громкое событие. Сборную США дисквалифицировали в смешанной эстафете 4х400 м после того, как команда одержала победу в квалификационном забеге.
Американская команда была дисквалифицирована за нарушение правила 24.19 технического регламента, согласно которому при всех передачах палочки во время эстафеты спортсменам запрещается начинать бег за пределами своих зон передачи.
В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тейлор Мэнсон и Брайс Дедмон.