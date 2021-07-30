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2021-07-30
Украинский дзюдоист Хаммо выиграл утешительную схватку и будет бороться с россиянином за "бронзу" Олимпиады-2020
Яков в гонке за медалью.
Яків Хаммо
Фото: Judoinside.com
Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по дзюдо в категории свыше 100 кг украинец Яков Хаммо, несмотря на поражение от хозяина Олимпиады-2020 Хисаёши Харасави в четвертьфинале, все же будет бороться за "бронзу".
В утешительной схватке украинец победил узбекского дзюдоиста Бекмурода Олтибоева. Якову удался красивый бросок, который судьи оценили оценкой вазари. Далее Хаммо удержал свое преимущество и вышел в "бронзовый" финал.
В схватке за медаль Хаммо сразится с россиянином Тамерланом Башаевым.