Украинский дзюдоист Хаммо выиграл утешительную схватку и будет бороться с россиянином за "бронзу" Олимпиады-2020

Яков в гонке за медалью.

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по дзюдо в категории свыше 100 кг украинец Яков Хаммо, несмотря на поражение от хозяина Олимпиады-2020 Хисаёши Харасави в четвертьфинале, все же будет бороться за "бронзу".

В утешительной схватке украинец победил узбекского дзюдоиста Бекмурода Олтибоева. Якову удался красивый бросок, который судьи оценили оценкой вазари. Далее Хаммо удержал свое преимущество и вышел в "бронзовый" финал.

В схватке за медаль Хаммо сразится с россиянином Тамерланом Башаевым.