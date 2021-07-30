Хаммо проиграл "бронзовый" финал Олимпиады-2020

На Олимпиаде в Токио состоялся поединок за "бронзу" в дзюдо в весовой категории 100+ кг, в котором встретились украинец Яков Хаммо и представитель РоSSийского олимпийского комитета Тамерлан Башаев.

Поединок завершился победой Башаева ипоном.

"Золото" в этой весовой категории выиграл двукратный чемпион мира и Европы чех Лукаш Крпалек, который в полуфинале победил обидчика Хаммо по четвертьфиналу японца Хисайоши Харасаву.