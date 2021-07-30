Украинский прыгун Андрей Проценко, который был четвертым в Рио, не смог выйти в финал Олимпиады в Токио

У атлета были проблемы со спиной в зимнем сезоне, а в начале летнего - с ахиллом.

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко, который пять лет назад в Рио-де-Жанейро был четвертым, не смог пробиться в финал Олимпиады в Токио.

Проходной барьер был установлен на высоте 2,28 м, и хотя Проценко еще два месяца назад показал 2,30 м на соревнованиях в Италии, пройти квалификацию он не смог.

Заняв восьмое место в своей отборочной группе, Проценко выбыл из соревнований.

"Все складывалось очень хорошо, высоты преодолевал с первой попытки, и была уверенность в том, что 2.28 не создаст препятствий. Но это, возможно, и сыграло со мной злую шутку. Немножко рассеялась концентрация - и вылезли все ошибки. На третью попытку собрался, в прыжке все было хорошо, но «почти» не засчитывается. Поэтому на этой Олимпиаде я вне финала", - сказал Проценко в комментарии сайту ФЛАУ.

Проценко был единственным представителем Украины в этой дисциплине. Бронзовый призер Рио Богдан Бондаренко не успел качественно восстановиться после травм и не квалифицировался на Олимпиаду.