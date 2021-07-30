Романчук с первым результатом пробился в финал Олимпиады на 1500-метровке

У Михаила уже есть бронзовая медаль ОИ-2020.

Михаил Романчук
Фото: glavcom.ua
Михаил Романчук

Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал Олимпиады-2020 на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Романчук прошел дистанцию ровно и закончил ее с лучшим результатом дня - 14:45.99.

Фролов вышел в другом заплыве и завершил его на третьем месте с результатом 1: 51.83. Это время вывело Сергея в финал с 6-го места .

Финальный заплыв состоится 1 августа в 4:44 по киевскому времени.

Напомним, что Романчук завоевал "бронзу" Олимпиады-2020 на дистанции 800 м. Фролов в том финале финишировал шестым.

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