Романчук с первым результатом пробился в финал Олимпиады на 1500-метровке

У Михаила уже есть бронзовая медаль ОИ-2020.

Фото: glavcom.ua Михаил Романчук

Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал Олимпиады-2020 на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Романчук прошел дистанцию ровно и закончил ее с лучшим результатом дня - 14:45.99.

Фролов вышел в другом заплыве и завершил его на третьем месте с результатом 1: 51.83. Это время вывело Сергея в финал с 6-го места .

Финальный заплыв состоится 1 августа в 4:44 по киевскому времени.

Напомним, что Романчук завоевал "бронзу" Олимпиады-2020 на дистанции 800 м. Фролов в том финале финишировал шестым.