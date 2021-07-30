Китай обогнал Японию в медальном зачете Олимпиады-2020

Завершился шестой день Игр.

Китай обогнал Японию в медальном зачете Олимпиады-2020
Фото: Olympics

На шестой день Олимпийских игр-2020 было разыграно 17 комплектов наград.

Главным итогом стала смена лидера в неофициальном командном зачете. Сборная Китая сравнялась с хозяевами форума по количеству завоеванных золотых медалей (15), а за счет большего количества "серебра" - вернула себе первое место.

Сборная США отстает от этого тандема на одну медаль высшей пробы.

За топ-3 с большим отрывом следуют команды Олимпийского комитета РоSSии и Австралии.

После двух подряд "сухих" дней копилка сборной Украины пополнилась медалью, и снова бронзовой - Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем был третьим.

Несмотря на завоеванную медаль, наша сборная никак не может вырваться из середины шестого десятка, и сейчас занимает пятьдесят четвёртое место.

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