Инфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста

Шестеро спортсменов из Нидерландов, изолированные в японском отеле в связи положительными тестами на COVID-19, организовали акцию протеста в соцсетях в связи с неприемлемыми условиями проживания, сообщает "Спорт-Экспресс".

Олимпийцы, некоторые из которых сидят под замком уже 8 дней, жалуются, что у них нет доступа к свежему воздуху, поскольку окна в гостиничных номерах не открываются.

"Это бесчеловечно и унизительно", - заявила скейтбордистка Канди Якобс.

В результате долгих переговоров с оргкомитетом Игр и администрацией отеля голландцам было разрешено по 15 минут в день стоять у открытого окна.

Но тхеквондистка Ресми Огинк все равно назвала условия ее жизни на карантине "олимпийской тюрьмой".