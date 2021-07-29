Зеленский отменил государственные стипендии трем украинским олимпийцам, которых лишили наград из-за допинга

Двум олимпийцам, которых лишил стипендий Порошенко, выплаты восстановили.

Зеленский отменил государственные стипендии трем украинским олимпийцам, которых лишили наград из-за допинга
Фото: 06237.com.ua

Президент Владимир Зеленский лишил государственных стипендий олимпийских призеров Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия, которые решением Международного олимпийского комитета были лишены своих наград за применения допинга.

Соответствующий указ №332/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.

Государственные стипендии этим спортсменам были назначены в 2013-2015 годах.

Этим же указом Зеленский возобновил выплату государственных стипендий олимпийским чемпионам Георгию Погосову и Инне Фроловой, выплаты которым были прекращены указом президента в 2014 году.

Украинская тяжелоатлетка Давыдова и Коробка завоевали бронзовую и серебряную медали на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и были лишена наград в 2016 году из-за положительных допинг-проб.

Тяжелоатлет Алексей Торохтий стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне (2012) в весовой категории до 105 кг, но был лишен награды в 2019 году после публикации результатов повторной проверки его допинг-пробы, взятой на Олимпиаде 2012 года.

Георгий Погосов, советский и украинский фехтовальщик, завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Барселоне (1992) в фехтовании на саблях, выступая в составе Объединенной команды. На Олимпиаде в Сеуле (1998), выступая за команду СССР, он получил серебряные награды.

Инна Фролова получила серебряные олимпийские медали в составе четверки сборной СССР по академической гребле в Сеуле (1998 год) и в составе четверки сборной Украины на Олимпиаде в Атланте (1996 год).

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