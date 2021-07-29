Объявлена дата следующего боя Василия Ломаченко

Дата есть, соперник пока не определен.

Объявлена дата следующего боя Василия Ломаченко
Василь Ломаченко
Фото: Boxingscene.com

Глава компании Top Rank Боб Арум сообщил детальный план будущих боев под эгидой его компании, включая поединок экс-чемпиона мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Промоутер отметил, что следующее появление 33-летнего украинца в ринге ожидается 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

При этом Арум уточнил, что Ломаченко должен возглавить вечер бокса.

В то же время неизвестно, с кем встретится Василий.

Ожидается, что украинец должен провести реванш с американским абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом, но последнему нужно провести защиту титула против Джорджа Камбососа.

Ранее сообщалось, что Лопес может отказаться от поединка с австралийским боксером ради реванша с Ломаченко.

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