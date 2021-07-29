Китаянки с мировым рекордом выиграли Олимпиаду-2020 в эстафете 4х200 м вольным стилем

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Женская сборная Китая по плаванию завоевала золотые медали Олимпийских игр-2020 в Токио в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

В то же время китаянки установили новый мировой рекорд, почти на полторы секунды превзойдя предыдущее достижение австралиек.

На втором месте расположилась команда США , тройку лидеров замкнула сборная Австралии.

Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль.