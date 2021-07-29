Китаянки с мировым рекордом выиграли Олимпиаду-2020 в эстафете 4х200 м вольным стилем

Спортсменки Поднебесной в упорной борьбе опередили американок.

Фото: nytimes.com

Женская сборная Китая по плаванию завоевала золотые медали Олимпийских игр-2020 в Токио в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

В то же время китаянки установили новый мировой рекорд, почти на полторы секунды превзойдя предыдущее достижение австралиек.

На втором месте расположилась команда США, тройку лидеров замкнула сборная Австралии.

Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль.

  1. Китай - 7.40,33 (мировой рекорд).
  2. США - 7.40,73.
  3. Австралия - 7.41,29.

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