Количество случаев заражения коронавирусом на Олимпиаде-2020 стремительно растет и уже достигла 198

28 июля на Олимпийских играх-2020 в Токио зафиксировали еще 24 случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте оргкомитета.

Случаев заражения среди спортсменов - 3, остальные связаны с олимпийским персоналом.

Всего количество зараженных COVID-19 на Играх достигло 198.

Напомним, недовольны проведением Игр на фоне распространения коронавирусной инфекции японцы выходят на протесты.

Так, акции прошли во время церемонии открытия Олимпиады 23 июля. Граждане считают, что правительство нарушает Конституцию и не готово защитить население от распространения заболевания.

Власти решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.