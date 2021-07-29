Украинский пловец Романчук выиграл "бронзу" на Олимпиаде

"Золото" получил американец, а серебряную медаль - итальянец.

Украинский пловец Романчук выиграл "бронзу" на Олимпиаде
Михайло Романчук
Фото: facebook.com/olympicua

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем.

"Золото" получил американец Роберт Финк, а серебряную медаль - итальянец Грегорио Палтерини.

Романчук занял третье место с результатом в 7:42.11. Финк и Палтерини финишировали со временем 7:41.87 и 7:42.11 соответственно.

Новоиспеченный призер Олимпийских игр Романчук поделился с пресс-службой НОК Украины впечатлениями после финала и поблагодарил всех за поддержку.

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него ничего этого не было бы", - рассказал Романчук.

"Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли", - добавил он.

Напомним, накануне Романчук установил олимпийский рекорд.

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