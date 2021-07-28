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2021-07-28
Япония сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней Олимпиады-2020
Спортсмены Страны восходящего солнца третий день подряд на вершине таблицы.
Фото: Olympics
На пятый день Олимпийских игр-2020 в Токио было разыграно 23 комплекта наград.
По 3 золотых медали сегодня завоевали сборные Японии, Китая и Австралии. По итогам пяти дней соревнований лидерство в медальном зачете продолжают удерживать хозяева форума - на счету японцев 22 медали, 13 из которых высшей пробы.
На одно "золото" отстают китайцы, замыкает топ-3 сборная США с 11-ю золотыми медалями.
Сборная Украины второй день подряд не может пополнить свою медальную копилку. Своеобразная засуха отбросила нашу команду с 47-го на 52 место медального зачета.
Медальный зачет Токио-2020.
- 1 Япония 13 4 5 22
- 2 Китай 12 6 9 27
- 3 США 11 11 9 31
- 4 ROC 7 10 6 23
- 5 Австралия 6 1 9 16
- 6 Великобритания 5 6 5 16
- 7 Южная Корея 4 2 5 11
- 8 Германия 3 2 5 10
- 9 Франция 3 2 3 8
- 10 Нидерланды 2 6 3 11
- 11 Канада 2 3 4 9
- 12 Венгрия 2 1 2 5
- 13 Словения 2 1 1 4
- 14 Косово 2 0 0 2
- 15 Италия 1 6 8 15
- 16 Швейцария 1 3 2 6
- 17 Китайский Тайбей 1 2 3 6
- 18 Бразилия 1 2 2 5
- 19-20 Румыния, Грузия 1 2 0 3
- 21 Сербия 1 1 2 4
- 22 Австрия 1 1 1 3
- 23-24 Тунис, Гонконг 1 1 0 2
- 25-27 Хорватия, Эстония, Узбекистан 1 0 1 2
- 28-35 Бермуды, Эквадор, Иран, Норвегия, Филиппины, Таиланд, Фиджи, Латвия 1 0 0 1
- 36-37 Испания, Новач Зеландия 0 2 1 3
- 38 Южная Африка 0 2 0 2
- 39-40 Монголия, Индонезия 0 1 2 3
- 41-42 Бельгия, Чехия 0 1 1 2
- 43-51 Болгария, Колумбия, Дания, Индия, Иордания, Северная Македония, Туркменистан, Польша, Венесуэла 0 1 0 1
- 52-53 Казахстан, УКРАИНА 0 0 3 3
- 54-56 Египет, Мексика, Турция 0 0 2 2
- 57-62 Кот д'Ивуар, Куба, Израиль, Кувейт, Ирландия, Аргентина 0 0 1 1