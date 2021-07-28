Япония сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней Олимпиады-2020

Спортсмены Страны восходящего солнца третий день подряд на вершине таблицы.

На пятый день Олимпийских игр-2020 в Токио было разыграно 23 комплекта наград.

По 3 золотых медали сегодня завоевали сборные Японии, Китая и Австралии. По итогам пяти дней соревнований лидерство в медальном зачете продолжают удерживать хозяева форума - на счету японцев 22 медали, 13 из которых высшей пробы.

На одно "золото" отстают китайцы, замыкает топ-3 сборная США с 11-ю золотыми медалями.

Сборная Украины второй день подряд не может пополнить свою медальную копилку. Своеобразная засуха отбросила нашу команду с 47-го на 52 место медального зачета.

Медальный зачет Токио-2020.