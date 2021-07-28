Япония сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней Олимпиады-2020

Спортсмены Страны восходящего солнца третий день подряд на вершине таблицы.

Япония сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней Олимпиады-2020
Фото: Olympics

На пятый день Олимпийских игр-2020 в Токио было разыграно 23 комплекта наград.

По 3 золотых медали сегодня завоевали сборные Японии, Китая и Австралии. По итогам пяти дней соревнований лидерство в медальном зачете продолжают удерживать хозяева форума - на счету японцев 22 медали, 13 из которых высшей пробы.

На одно "золото" отстают китайцы, замыкает топ-3 сборная США с 11-ю золотыми медалями.

Сборная Украины второй день подряд не может пополнить свою медальную копилку. Своеобразная засуха отбросила нашу команду с 47-го на 52 место медального зачета.

Медальный зачет Токио-2020.

  • 1 Япония 13 4 5 22
  • 2 Китай 12 6 9 27
  • 3 США 11 11 9 31
  • 4 ROC 7 10 6 23
  • 5 Австралия 6 1 9 16
  • 6 Великобритания 5 6 5 16
  • 7 Южная Корея 4 2 5 11
  • 8 Германия 3 2 5 10
  • 9 Франция 3 2 3 8
  • 10 Нидерланды 2 6 3 11
  • 11 Канада 2 3 4 9
  • 12 Венгрия 2 1 2 5
  • 13 Словения 2 1 1 4
  • 14 Косово 2 0 0 2
  • 15 Италия 1 6 8 15
  • 16 Швейцария 1 3 2 6
  • 17 Китайский Тайбей 1 2 3 6
  • 18 Бразилия 1 2 2 5
  • 19-20 Румыния, Грузия 1 2 0 3
  • 21 Сербия 1 1 2 4
  • 22 Австрия 1 1 1 3
  • 23-24 Тунис, Гонконг 1 1 0 2
  • 25-27 Хорватия, Эстония, Узбекистан 1 0 1 2
  • 28-35 Бермуды, Эквадор, Иран, Норвегия, Филиппины, Таиланд, Фиджи, Латвия 1 0 0 1
  • 36-37 Испания, Новач Зеландия 0 2 1 3
  • 38 Южная Африка 0 2 0 2
  • 39-40 Монголия, Индонезия 0 1 2 3
  • 41-42 Бельгия, Чехия 0 1 1 2
  • 43-51 Болгария, Колумбия, Дания, Индия, Иордания, Северная Македония, Туркменистан, Польша, Венесуэла 0 1 0 1
  • 52-53 Казахстан, УКРАИНА 0 0 3 3
  • 54-56 Египет, Мексика, Турция 0 0 2 2
  • 57-62 Кот д'Ивуар, Куба, Израиль, Кувейт, Ирландия, Аргентина 0 0 1 1

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженнымиНемецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженными
Зеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впередиЗеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впереди
Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа
Стали известны первые в истории Олимпийские чемпионы по серфингу
Девять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревнеДевять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне
Блок рекламы


Похожие новости
После первого же тура футбольный клуб решил сняться с розыгрыша Первой лигиПосле первого же тура футбольный клуб решил сняться с розыгрыша Первой лиги
После четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачетаПосле четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачета
Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"
Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020
После третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачетПосле третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачет
Украинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до стартаУкраинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта
Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнованийМедальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнований
На официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту Украины без КрымаНа официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту Украины без Крыма
За день до открытия Олимпиады-2020 в Токио зафиксировано рекордное в этом году количество инфицированных COVID-19За день до открытия Олимпиады-2020 в Токио зафиксировано рекордное в этом году количество инфицированных COVID-19
Оргкомитет Олимпиады-2020 серьезно рассматривает вариант отмены Игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуацииОргкомитет Олимпиады-2020 серьезно рассматривает вариант отмены Игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации
Последние новости
Подгружаем последние новости