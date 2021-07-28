МОК запретил интернет-трансляцию Олимпийских игр-2020 в Крыму

Гендиректор Первого канала объяснил причину проблем с трансляцией Олимпиады на полуострове.

Фото: Outlook India

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о причинах проблем с интернет-трансляциями Олимпийских игр-2020 в Токио для жителей Крыма.

"Все трансляции доступны только в интернет-среде (Первый канал получает их непосредственно у официального вещателя МОК - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио) и заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета", - цитирует Эрнста championat.com.

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