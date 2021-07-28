"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход из "Реала" чемпиона мира

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте подтвердил переход защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Клубы уже договорились о трансфере 28-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции.

Клубу с "Олд Траффорд" осталось уладить последние детали контракта Варана, а после прохождения игроком медосмотра о его подписании объявят официально.

Сообщалось, что за переход Рафаэля МЮ заплатит около 50 млн евро. По информации, Варан подпишет с манкунианцами контракт по схеме 4+1.

Варан выступал за "Реал" с 2011 года. В составе "Королевского клуба" он провел 359 матчей, забив 17 мячей и отдав восемь результативных передач.

Напомним, первый громкий трансфер нынешнего межсезонья "МанЮнайтед" совершил 23 июля, подписав вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.