После первого же тура футбольный клуб решил сняться с розыгрыша Первой лиги

Президент «Альянса» подтвердил, что на матч 2-го тура против "Оболони" команда не поедет.

Президент "Альянса" Сергей Демченко подтвердил, что команда снимается с Первой лиги.

"Мы снимаемся с Первой лиги. Сейчас готовим все официальные письма", - цитирует Демченко xsport.ua.

При этом президент клуба подтвердил, что на матч 2-го тура против "Оболони" команда не поедет.

"Не поедет. Я не планирую.

Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные", - отметил президент клуба с Липовой Долины.

В то же время Демченко отрицает, что такое решение принято после скандального матча первого тура против "Металлиста" (0:2).

"Нет. Этот матч - это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все - решение обдумано и принято. Я просто сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу.

Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независимые от нас моменты, которые мне не нравятся, не украшают украинский футбол", - добавил Демченко.

Кроме того, президент клуба уточнил вопрос о судьбе футболистов, тренерского штаба и персонала.

"Мы заплатим им зарплату за остальные два летних месяца, сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ".