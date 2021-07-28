Новостей.COM ⇒
2021-07-28
"Гент" определился с ценой за Яремчука: украинца видит в своей команде Моуриньо
Роман может сменить клуб в летнее межсезонье.
Роман Яремчук
Фото: kaagent.be
Руководство "Гента" пожалуй смирилось, что попрощается с форвардом сборной Украины Романом Яремчуком.
Поэтому боссы бельгийского клуба определились с суммой, которую хотят выручить с продажи украинца.
De Buffalos намерены выручить за Романа не менее 25 млн евро, сообщает VoetbalKrant.
В услугах 25-летнего форварда заинтересована "Рома", сообщает Voetbalkrant.com.
По инсайдерской информации, кандидатуру Яремчука клубу лично предложил главный тренер "волков" Жозе Моуриньо.
Напомним, контракт форварда с "Гентом" действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Роман провел 41 игру во всех турнирах, отметившись 22 голами и 8 ассистами.