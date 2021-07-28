Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020 во время схватки

Кеджау Ньябали провел запрещенный прием.

Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020 во время схватки
Кеджау Ньябалі
Фото: yuotube

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали, представляющий нашу страну в категории до 90 кг, не сумел пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио, сообщает isport.ua.

Кеджау стартовал с уверенной победы над Робертом Флорентино из Домиканской республики, которого победил оценкой вазари, а в 1/8 финала украинец встречался с пятым номером мирового рейтинга, серебряным призером ЧМ-2021 узбеком Давлатом Бобоновым.

На второй минуте Ньябали попытался осуществить прием и неудачно заломил руку соперника. Бобонов всем видом показывал, что у него вывихнуто плечо.

После просмотра повторов и долгих переговоров судьи приняли вердикт - "хансоку-маке" - Кеджау дисквалифицирован за болевой захват.

Таким образом, Ньябали завершил свое выступление на Олимпиаде в Токио.

Украинский дзюдоист прокомментировал свою дисквалификацию.

"Я не наносил сопернику травму. Я прекрасно понимал ценность этого поединка, и я был собран. На "хансоку" я никогда бы не пошел, и не позволил бы себе такого нарушения. Уверяю вас, я сознательно давал ему место для маневра, я давал ему вывести руку, локоть. Я не работал по локоть и ниже", - заявил Ньябали.

"Это была борьба, но честная борьба. А мой соперник так начал кричать, так закричал, это давление на арбитров. Известный спортсмен, вице-чемпион мира и так громко кричит.

Я столько времени готовился к этой Олимпиаде. Я отдал столько сил. Мы так хорошо работали и хорошо подготовились. Мне сейчас очень плохо. Просто больно ...", - отметил украинский спортсмен.

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