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2021-07-27
После четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачета
Лидируют хозяева Игр.
Фото: Olympics
На четвертый день Олимпийских игр-2020 в Токио было разыграно 22 комплекта наград.
По итогам дня сборная Японии сохранила лидерство в медальном зачете. Спортсмены Страны восходящего солнца завоевали уже 18 олимпийских медалей, 10 из которых - высшей пробы.
В копилке сборных США и Китая на одну золотую медаль меньше.
В топ-5 также входят ОКР и Великобритания.
Сборная Украины, несмотря на бронзовую медаль дуэта стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука, опустилась в рейтинге с 42-го на 47-е место.
Всего на Олимпиаде разыграно 72 комплекта медалей из 339. На данный момент 56 стран завоевали хотя бы одну награду.
Медальный зачет Токио-2020.