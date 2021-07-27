После четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачета

На четвертый день Олимпийских игр-2020 в Токио было разыграно 22 комплекта наград.

По итогам дня сборная Японии сохранила лидерство в медальном зачете. Спортсмены Страны восходящего солнца завоевали уже 18 олимпийских медалей, 10 из которых - высшей пробы.

В копилке сборных США и Китая на одну золотую медаль меньше.

В топ-5 также входят ОКР и Великобритания.

Сборная Украины, несмотря на бронзовую медаль дуэта стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука, опустилась в рейтинге с 42-го на 47-е место.

Всего на Олимпиаде разыграно 72 комплекта медалей из 339. На данный момент 56 стран завоевали хотя бы одну награду.

Медальный зачет Токио-2020.