После четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачета

Лидируют хозяева Игр.

После четвертого дня Олимпиады-2020 Украина делит с Казахстаном 47-е место медального зачета
Фото: Olympics

На четвертый день Олимпийских игр-2020 в Токио было разыграно 22 комплекта наград.

По итогам дня сборная Японии сохранила лидерство в медальном зачете. Спортсмены Страны восходящего солнца завоевали уже 18 олимпийских медалей, 10 из которых - высшей пробы.

В копилке сборных США и Китая на одну золотую медаль меньше.

В топ-5 также входят ОКР и Великобритания.

Сборная Украины, несмотря на бронзовую медаль дуэта стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука, опустилась в рейтинге с 42-го на 47-е место.

Всего на Олимпиаде разыграно 72 комплекта медалей из 339. На данный момент 56 стран завоевали хотя бы одну награду.

Медальный зачет Токио-2020.

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