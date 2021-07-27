Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд

Он выиграл полуфинальный заплыв на 800 метров вольным стилем.

Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд
Михйло Романчук
Фото: glavcom.ua

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл полуфинальный заплыв на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Украинец продемонстрировал время 7:41.28. Это лучший показатель среди всех полуфиналистов, информирует 24 канал.

В полуфинале Украину представляли двое пловцов. Сергей Фролов продемонстрировал четвертое время (7:47.67). Этого также хватило, чтобы выйти в финал с седьмого места.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля, в 04:30 по киевскому времени.

Михаил Романчук - двукратный чемпион Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Также Романчук дважды завоевал "серебро" на дистанции 1500 метров. Кроме того, украинец чемпион Европы на дистанции 400 и 1500 метров.

На чемпионате мира на короткой воде Михаил Романчук получил "золото". Идентичную награду он получил на чемпионате Европы.

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