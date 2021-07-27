Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд

Он выиграл полуфинальный заплыв на 800 метров вольным стилем.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл полуфинальный заплыв на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Украинец продемонстрировал время 7:41.28. Это лучший показатель среди всех полуфиналистов, информирует 24 канал.

В полуфинале Украину представляли двое пловцов. Сергей Фролов продемонстрировал четвертое время (7:47.67). Этого также хватило, чтобы выйти в финал с седьмого места.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля, в 04:30 по киевскому времени.

Михаил Романчук - двукратный чемпион Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Также Романчук дважды завоевал "серебро" на дистанции 1500 метров. Кроме того, украинец чемпион Европы на дистанции 400 и 1500 метров.

На чемпионате мира на короткой воде Михаил Романчук получил "золото". Идентичную награду он получил на чемпионате Европы.