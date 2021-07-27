Билодид опровергла информацию о прекращении спортивной карьеры

Призер Олимпиады в Токио вернулась в Украину.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид опровергла информацию о прекращении спортивной карьеры.

Как сообщает НОК Украины, спортсменка вместе со своими родителями-тренерами - Светланой Кузнецовой и Геннадием Билодидом - вернулись домой.

Фото: facebook.com/olympicua

"Немножко не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу. Уже пришло осознание, что у меня есть олимпийская медаль, да, она не «золотая», но она важна и очень ценна для меня и навсегда останется в моей памяти. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, болел, я плакала от теплых и искренних слов, которые написали мне как известные люди, так и болельщики. Спасибо всем за поздравления", - отметила бронзовый призер Олимпийских игр.

Напомним, Билодид стала первой украинкой, которая выиграла медаль Олимпийских игр в дзюдо.

В Токио Билодид выступала в весовой категории до 48 кг. В 2018 и 2019 годах она становилась чемпионкой мира в этом дивизионе.

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