Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.

Украинка обыграла гречанку Марию Саккаре, которая занимает девятнадцатое место в рейтинге WTA со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

Таким образом Свитолина повторила свой лучший олимпийский результат. На первых для себя Олимпийских играх в Рио в 2016 году Свитолина вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Петре Квитовой.

Следующей соперницей Свитолиной, которая занимает шестое место в мировом рейтинге, станет итальянская теннисистка Камила Джорджи (61 WTA).