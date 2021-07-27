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2021-07-27
Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020
Следующей соперницей станет итальянка Джорджи.
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.
Украинка обыграла гречанку Марию Саккаре, которая занимает девятнадцатое место в рейтинге WTA со счетом 5:7, 6:3, 6:4.
Таким образом Свитолина повторила свой лучший олимпийский результат. На первых для себя Олимпийских играх в Рио в 2016 году Свитолина вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Петре Квитовой.
Следующей соперницей Свитолиной, которая занимает шестое место в мировом рейтинге, станет итальянская теннисистка Камила Джорджи (61 WTA).