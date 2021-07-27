Лысенко стала первой украинской боксеркой, которая одержала победу на Олимпиаде

Анна успешно стартовала в Токио.

Анна Лысенко
Фото: ФБУ
Анна Лысенко

Украинская боксерка Анна Лысенко с безоговорочной победы стартовала на олимпийском турнире в Токио.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 69 кг 29-летняя украинка победила представительницу Марокко, чемпионку Африки 2017 года и обладательницу бронзовой медали Африканских игр-2019 Умаиму Белахбиб (5:0).

За право бороться за медаль Анна сразится с турецкой спортсменкой Бусеназ Сюрменелли. Поединок состоится в пятницу, 30 июля.

Стоит отметить, что впервые в истории украинская боксерка одержала победу на Олимпиаде. На предыдущей Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Украину на турнире по боксу представляла Татьяна Коб, но она уступила в первом же поединке.

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