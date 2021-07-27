Украинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

Триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпийских играх-2020, сообщает xsport.ua.

33-летнюю украинку отстранили от соревнований за день до старта из-за допинга. Отстранение будет действовать на время расследования дела, поэтому в ближайшее время Елистратова не сможет участвовать в турнирах.

Допинг-проба, которая оказалась положительной, была взята у Юлии на Кубке по триатлону 5 июня, который проводили в Украине.

Спортсменка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Отметим, что для Елистратовой эти Игры должны были стать четвертыми. Юлия дебютировала на Олимпиаде в 20-летнем возрасте, показав свой лучший результат - 24-е место.