Украинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

Юлия Елистратова пропускает Игры в Токио.

Украинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта
Юлія Єлістратова
Фото: Facebook

Триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпийских играх-2020, сообщает xsport.ua.

33-летнюю украинку отстранили от соревнований за день до старта из-за допинга. Отстранение будет действовать на время расследования дела, поэтому в ближайшее время Елистратова не сможет участвовать в турнирах.

Допинг-проба, которая оказалась положительной, была взята у Юлии на Кубке по триатлону 5 июня, который проводили в Украине.

Спортсменка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Отметим, что для Елистратовой эти Игры должны были стать четвертыми. Юлия дебютировала на Олимпиаде в 20-летнем возрасте, показав свой лучший результат - 24-е место.

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