Украинка Харлан проиграла в первом поединке на Олимпиаде

Фехтовальщица уступила в первом раунде представительнице Китая.

Украинка Харлан проиграла в первом поединке на Олимпиаде
Фото: НОК

Украинская фехтовальщица на сабле Ольга Харлан на Олимпиаде-2020 проиграла в первом раунде представительнице Китая Ян Хэнь. Счет составил 12:15, пишет Sport.ua.

Харлан неплохо начала первый период и вела его 6:2, но затем сопернице удалось выйти вперед.

"Во втором периоде Ольга сумела вновь вернуться в борьбу, при счете 11:10 именно украинка была впереди на один укол, однако получить путевку в следующий раунд не удалось", - отметили журналисты.

Харлан считалась одной из главных претенденток на золотую медаль. Сборная Украины в командном турнире саблисток участвовать не будет, потому что не прошла квалификацию.

Вчера Украина получила вторую бронзовую медаль на Олимпиаде-2020, проходящей в Токио. Награду в копилку нашей команды завоевал Игорь Рейзлин, который в бронзовом финале на шпагах переиграл итальянца Андреа Сантарелли - 15:11.

В первый день соревнований первую медаль на Олимпиаде для Украины завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.

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