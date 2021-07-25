Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженными

Дзюдоистка Анна-Мария Вагнер, гимнаст Лукас Даузер и велогонщица Лиза Кляйн, которые являются членами олимпийской сборной Германии, накануне Олимпийских игр-2020 снялись в фотосессии для Sport Bild.

Отметим, что Даузер уже успел выступить в Токио - занял второе место в квалификации в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 15.733.

В индивидуальном многоборье немец стал 20-м, что позволило ему квалифицироваться в финал.

Остальные участники фотосессии на Олимпиаде пока не стартовали.