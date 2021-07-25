Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженными

Дерзкий поступок от троицы олимпийской сборной.

Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженными
Фото: Esquaire

Дзюдоистка Анна-Мария Вагнер, гимнаст Лукас Даузер и велогонщица Лиза Кляйн, которые являются членами олимпийской сборной Германии, накануне Олимпийских игр-2020 снялись в фотосессии для Sport Bild.

Отметим, что Даузер уже успел выступить в Токио - занял второе место в квалификации в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 15.733.

В индивидуальном многоборье немец стал 20-м, что позволило ему квалифицироваться в финал.

Остальные участники фотосессии на Олимпиаде пока не стартовали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впередиЗеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впереди
Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа
Соревнования по гребле на Олимпиаде-2020 в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устрицСоревнования по гребле на Олимпиаде-2020 в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Некоторым спортсменам на Олимпиаде не повезло: на 6 человек только один туалет, - СвитолинаНекоторым спортсменам на Олимпиаде не повезло: на 6 человек только один туалет, - Свитолина
Стала известна столица XXXV летних Олимпийских игрСтала известна столица XXXV летних Олимпийских игр
Блок рекламы


Похожие новости
Немецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальниковНемецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальников
На РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допингНа РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допинг
УЕФА объявил номинантов на премию тренера года УЕФА: в нем только немецкие специалисты. ФутболУЕФА объявил номинантов на премию тренера года УЕФА: в нем только немецкие специалисты. Футбол
Ломаченко и Усик снялись в роSSийском фильме, где назвали украинцев и роSSиян "одним народом"Ломаченко и Усик снялись в роSSийском фильме, где назвали украинцев и роSSиян "одним народом"
Немецкие клубы установили непревзойденный рекорд еврокубковНемецкие клубы установили непревзойденный рекорд еврокубков
Неймар и Левандовски снялись в несколько юморном видео о правилах безопасности в самолете. ФутболНеймар и Левандовски снялись в несколько юморном видео о правилах безопасности в самолете. Футбол
Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журналеПервая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
В итальянской Серии В снялись с турнира сразу три команды. ФутболВ итальянской Серии В снялись с турнира сразу три команды. Футбол
В австрийской Бундеслиге досрочно снялись все вопросыВ австрийской Бундеслиге досрочно снялись все вопросы
Немецкие клубы не продаются богачам - правило 50+1 остается! ФутболНемецкие клубы не продаются богачам - правило 50+1 остается! Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости