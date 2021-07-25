На Олимпиаде-2020 зафиксировано 10 новых положительных тестов на коронавирус

Общее количество положительных тестов на COVID-19 на Олимпиаде составило 137.

На Олимпиаде-2020 зафиксировано 10 новых положительных тестов на коронавирус
Фото: Outlook India

Организаторы летней Олимпиады-2020 в Токио объявили о 10 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, причастных к Играм, сообщает championat.com со ссылкой на официальный сайт соревнований.

В этот список вошли два спортсмена, которые не являются гражданами Японии. Другие случаи касаются подрядчиков, персонала и журналистов.

Общее количество положительных тестов на COVID-19 на Олимпиаде составило 137.

Напомним, Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020.

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