Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020

Игорь Рейзлин добыл для Украины вторую бронзу.

Игорь Рейзлин
Фото: fie.org
Игорь Рейзлин

На Олимпийских играх-2020 сборная Украины завоевала вторую медаль.

Очередную "бронзу" в копилку нашей команды завоевал Игорь Рейзлин, который в бронзовом финале на шпагах переиграл итальянца Андреа Сантарелли - 15:11.

Итальянец с первых минут захватил преимущество - украинец проиграл первый сет 1: 4.

Однако затем 37-летний Рейзлин выровнял ход противостояния, а в концовке за счет опыта дожал соперника.

Напомним, в первый день соревнований первую медаль на Олимпиаде для Украины завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.

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