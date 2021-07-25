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2021-07-25
Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020
Игорь Рейзлин добыл для Украины вторую бронзу.
Фото: fie.org
Игорь Рейзлин
На Олимпийских играх-2020 сборная Украины завоевала вторую медаль.
Очередную "бронзу" в копилку нашей команды завоевал Игорь Рейзлин, который в бронзовом финале на шпагах переиграл итальянца Андреа Сантарелли - 15:11.
Итальянец с первых минут захватил преимущество - украинец проиграл первый сет 1: 4.
Однако затем 37-летний Рейзлин выровнял ход противостояния, а в концовке за счет опыта дожал соперника.
Напомним, в первый день соревнований первую медаль на Олимпиаде для Украины завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.