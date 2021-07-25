Билодид приостановила спортивную карьеру

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид приостановила карьеру.

"На данный момент Дарья планирует отдых. Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно. Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда снова появится желание, тогда можно будет продолжить", - цитирует отца спортсменки Геннадия Билодида xsport.ua.

При этом Билодид отметил, что Дарья рассчитывала на более высокий результат.

"Конечно, она расстроена: хотела золотую медаль. Но было сложно, каждая схватка была сложной: психологически и, наверное, физически - не знаю. Она молодец.

Где-то пандемия сыграла, потому что на год дольше боролись в этом весе. Держали его и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья - молодец, выдержала", - заявил Билодид.

В Токио Билодид выступала в весовой категории до 48 кг. В 2018-м и 19-м годах она становилась чемпионкой мира в этом дивизионе.

Напомним, Билодид стала первой украинкой, которая выиграла медаль Олимпийских игр в дзюдо.