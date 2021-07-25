Знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2020 остановилась в шаге от медали

Елена Костевич стала четвертой в стрельбе с 10 м.

Знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2020 остановилась в шаге от медали
Елена Костевич
Фото: www.noc-ukr.org

Знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2020 Елена Костевич заняла в Токио лишь четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Отметим, что Костевич пробилась в финал с 7-м результатом, а затем сумела подняться на три позиции с результатом 197.6 очка.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы с олимпийским рекордом стала россиянка Виталина Бацарашкина (240,3 очка), второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а "бронзу" выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Напомним, Костевич является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и бронзовым призером Лондона-2012 в этом виде оружия.

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