Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020

На Олимпиаде заканчивается второй день соревнований.

Фото: Olympics

На Олимпиаде-2020 в Токио разыграно 22 из 339 комплектов медалей.

В медальном зачете первое место заняли китайские спортсмены, на счету которых уже 5 золотых медалей.

Столько же в активе хозяев Игр-2020 - японцев.

Сборная Украины за счет бронзовой медали Дарьи Билодид вошла в рейтинг и занимает тридцать первое место.

Медальный зачет Токио-2020.

- 1. Китай 5-1-3 9

- 2. Япония 5-1-0 6

- 3. США 2-2-4 8

- 4. Южная Корея 2-0-3 5

- 5. ROC 1-2-1 3

- 6-7. Австралия, Италия 1-1-1 3

- 8. Тунис 1-1-0 2

- 9-15. Иран , Эквадор, Косово, Венгрия, Таиланд, Болгария, Австрия 1-0-0 1

- 16-17 Канада, Нидерланды 0-2-0 2

- 18-19. Сербия, Бразилия 0-1-1 2

- 20-27. Индия, Бельгия, Китайский Тайбэй, Румыния, Тунис, Испания , Индонезия, Грузия 0-1-0 1

- 28-30. Германия, Казахстан, Франция 0-1-1 2

- 31-39. УКРАИНА, Швейцария, Индонезия, Мексика, Словения, Монголия, Эстония, Турция, Великобритания 0-0-1 1.