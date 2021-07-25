Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020

На Олимпиаде заканчивается второй день соревнований.

Фото: Olympics

На Олимпиаде-2020 в Токио разыграно 22 из 339 комплектов медалей.

В медальном зачете первое место заняли китайские спортсмены, на счету которых уже 5 золотых медалей.

Столько же в активе хозяев Игр-2020 - японцев.

Сборная Украины за счет бронзовой медали Дарьи Билодид вошла в рейтинг и занимает тридцать первое место.

Медальный зачет Токио-2020.

- 1. Китай 5-1-3 9

- 2. Япония 5-1-0 6

- 3. США 2-2-4 8

- 4. Южная Корея 2-0-3 5

- 5. ROC 1-2-1 3

- 6-7. Австралия, Италия 1-1-1 3

- 8. Тунис 1-1-0 2

- 9-15. Иран, Эквадор, Косово, Венгрия, Таиланд, Болгария, Австрия 1-0-0 1

- 16-17 Канада, Нидерланды 0-2-0 2

- 18-19. Сербия, Бразилия 0-1-1 2

- 20-27. Индия, Бельгия, Китайский Тайбэй, Румыния, Тунис, Испания, Индонезия, Грузия 0-1-0 1

- 28-30. Германия, Казахстан, Франция 0-1-1 2

- 31-39. УКРАИНА, Швейцария, Индонезия, Мексика, Словения, Монголия, Эстония, Турция, Великобритания 0-0-1 1.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впередиЗеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впереди
Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа
Соревнования по гребле на Олимпиаде-2020 в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устрицСоревнования по гребле на Олимпиаде-2020 в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Некоторым спортсменам на Олимпиаде не повезло: на 6 человек только один туалет, - СвитолинаНекоторым спортсменам на Олимпиаде не повезло: на 6 человек только один туалет, - Свитолина
Стала известна столица XXXV летних Олимпийских игрСтала известна столица XXXV летних Олимпийских игр
Блок рекламы


Похожие новости
Стала известна столица XXXV летних Олимпийских игрСтала известна столица XXXV летних Олимпийских игр
Паралимпийская сборная Украины с 39 медалями заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетикеПаралимпийская сборная Украины с 39 медалями заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетике
Украина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спортаУкраина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спорта
Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по каратеСборная Украины заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по карате
Украина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спортаУкраина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спорта
Украина до 2024 года получит "25 спортивных магнитов" для олимпийских видов спорта, - ТимошенкоУкраина до 2024 года получит "25 спортивных магнитов" для олимпийских видов спорта, - Тимошенко
После первой недели Чемпионата Европы по водным видам спорта Украина занимает третье место в медальном зачетеПосле первой недели Чемпионата Европы по водным видам спорта Украина занимает третье место в медальном зачете
Украинские борцы установили наихудший результат в своей истории олимпийских лицензийУкраинские борцы установили наихудший результат в своей истории олимпийских лицензий
Украина заняла четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы по спортивной гимнастикеУкраина заняла четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Украина заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по борьбеУкраина заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по борьбе
Последние новости
Подгружаем последние новости