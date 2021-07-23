Из-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - Палатный

Палатный убежден, что развитие массового спорта не только увеличит количество чемпионов международных соревнований, но и будет способствовать здоровью украинцев.

Из-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - Палатный
Артур Палатний
Фото: Пресслужба партії "УДАР Віталія Кличка"

Наименьшая в истории независимой Украины сборная на Олимпийских играх - следствие недофинансирования массового спорта в стране. Об этом заявил глава исполкома «УДАР» Артур Палатный, сообщает официальный сайт партии.

«Сегодня стартуют Олимпийские игры, на которых Украина представлена самой маленькой делегацией за всю историю выступлений - 157 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. С каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается. Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству», - отметил Палатный.

Он настаивает на том, что государство должно больше внимания уделять массовому спорту и возобновить финансирование детско-юношеских спортивных школ.

«Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали», - отметил глава исполкома «УДАРа».

Палатный убежден, что развитие массового спорта не только увеличит количество чемпионов международных соревнований, но и будет способствовать здоровью украинцев.

«Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали», - подытожил политик.

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