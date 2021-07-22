Олимпийская сборная Гвинеи снялась с Игр

Правительство страны обеспокоено эпидемиологической ситуацией в Японии.

Олимпийская сборная Гвинеи снялась с Игр
Олімпійська збірна Гвінеї
Фото: africaguinee.com

Олимпийские игры-2020 года, официальная церемония открытия которых состоится завтра в 14:00 по Киеву, уже недосчитались одной национальной команды.

Олимпийская сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде из-за обострения ситуации с COVID-19 в Японии в целом и Токио в частности.

Официальное письмо подписал министр спорта этой западноафриканской страны Санусси Бантама Соу.

"В связи с COVID-19 правительство, озабоченно сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио", - приводит текст письма Соу.

Отметим, за Гвинею на Олимпиаде должны были выступить 5 спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (плавание) и Аиссата Дэн Конте (бег на 100 метров).

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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