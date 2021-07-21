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2021-07-21
Украинка Монзуль отсудила матч женских сборных Китая и Бразилии на олимпийском футбольном турнире
Украинка зафиксировала крупное поражение китаянок.
Катерина Монзуль
Фото: isport.ua
На Олимпиаде-2020 в Токио стартовал женский футбольный турнир.
В матче 1-го тура группы F встречались сборные Бразилии и Китая. Поединок дополнительно привлек внимание украинской футбольной общественности, потому что обслуживать его доверили украинке Екатерине Монзуль.
Игра проходила в городе Мияги на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой южноамериканок - 5: 0.
Кроме Бразилии и Китая в группе F выступают сборные Нидерландов и Замбии.
Добавим, что перед стартовым свистком матча группы G между сборными США и Швеции (0: 3) футболистки обеих команд встали на колени в знак солидарности с движением BLM.
Фото: скриншот
Женский футбольный турнир на Олимпиаде пройдет по 6 августа.