Украинка Монзуль отсудила матч женских сборных Китая и Бразилии на олимпийском футбольном турнире

На Олимпиаде-2020 в Токио стартовал женский футбольный турнир.

В матче 1-го тура группы F встречались сборные Бразилии и Китая. Поединок дополнительно привлек внимание украинской футбольной общественности, потому что обслуживать его доверили украинке Екатерине Монзуль.

Игра проходила в городе Мияги на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой южноамериканок - 5: 0.

Кроме Бразилии и Китая в группе F выступают сборные Нидерландов и Замбии.

Добавим, что перед стартовым свистком матча группы G между сборными США и Швеции (0: 3) футболистки обеих команд встали на колени в знак солидарности с движением BLM.

Фото: скриншот

Женский футбольный турнир на Олимпиаде пройдет по 6 августа.