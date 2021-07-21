Оргкомитет Олимпиады-2020 серьезно рассматривает вариант отмены Игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации

Заболеваемость в Японии продолжает расти.

Оргкомитет Олимпиады-2020 серьезно рассматривает вариант отмены Игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации
Фото: Kazuhiro NOGI

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключает варианта отмены Олимпиады в Токио в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Японии.

"Мы не можем предсказать, каким будет количество случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы проведем обсуждение, если будет всплеск.

Договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, снова соберемся на пятисторонние переговоры. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация", - цитирует Муто Sky Sports.

Отметим, что за последние сутки среди спортсменов и персонала было зарегистрировано еще 10 положительных случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее число зараженных достигло 68.

Напомним, что до церемонии открытия Игр-2020 осталось два дня.

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