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2021-07-21
Чирлидинг, айсшток и еще четыре спортивные федерации получили полное признание МОК
Перед открытием Олимпиады-2020 в Токио проходит сессия МОК.
Фото: pompoms.ru
В ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), который проходит в эти дни в Токио, шесть международных спортивных федераций получили полное признание МОК.
Такой чести удостоились: Международная федерация самбо, Международный союз чирлидинга, Международная федерация ассоциаций муай-тай, Международная федерация айсштокспорта, Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга и Всемирная федерация лакросса, сообщает Inside the Games.
Следующим шагом будет включение в программу Олимпийских игр, но для каждой новой организации этот шаг будет дифференцированным.
Официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр-2020 состоится 23 июля.