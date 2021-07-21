Чирлидинг, айсшток и еще четыре спортивные федерации получили полное признание МОК

Перед открытием Олимпиады-2020 в Токио проходит сессия МОК.

Чирлидинг, айсшток и еще четыре спортивные федерации получили полное признание МОК
Фото: pompoms.ru

В ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), который проходит в эти дни в Токио, шесть международных спортивных федераций получили полное признание МОК.

Такой чести удостоились: Международная федерация самбо, Международный союз чирлидинга, Международная федерация ассоциаций муай-тай, Международная федерация айсштокспорта, Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга и Всемирная федерация лакросса, сообщает Inside the Games.

Следующим шагом будет включение в программу Олимпийских игр, но для каждой новой организации этот шаг будет дифференцированным.

Официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр-2020 состоится 23 июля.

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