Стала известна столица XXXV летних Олимпийских игр

Брисбен был избран на безальтернативной основе.

Стала известна столица XXXV летних Олимпийских игр
Фото: мок

Фото: The Conversation

Австралийский Брисбен выбран хозяином XXXV летней Олимпиады, которая состоится в 2032 году, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Отметим, что как таковой предвыборной гонки не было - Брисбен был единственным кандидатом, результаты подсчета голосов были объявлены сразу.

Таким образом, австралийский континент в третий раз проведет летние Олимпийские игры. Ранее они прошли в Мельбурне (1956) и Сиднее (2000).

Перед Брисбеном летние Олимпийские игры запланированы в Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028).

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Через 2 дня стартуют Игры-2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

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