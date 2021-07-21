Некоторым спортсменам на Олимпиаде не повезло: на 6 человек только один туалет, - Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) находится уже в Токио и готовится к открытию теннисного турнира Олимпийских игр-2020.

Украинская теннисистка поделилась своими впечатлениями от Олимпийской деревни.

"Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений, - это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, - это тоже невероятно. Сейчас же мы здесь, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде", - цитирует Свитолину btu.org.ua.

"В олимпийской деревне можно свободно передвигаться, она достаточно велика. Ты можешь выходить, идти в тренажерный зал, в столовую, есть игровая комната. Как такового "пузыря" не ощущается.

Тесты на коронавирус нужно сдавать каждый день, постоянно быть в маске, даже в тренажерном зале, когда бегаешь на дорожке или делаешь упражнения. В столовой везде пластмассовые ограждения, на каждого человека есть своя такая полукабинка, чтобы люди соблюдали дистанцию", - отметила теннисистка.

"Что касается проживания, то мне повезло, у меня отдельная комната со своим туалетом. Самое главное - есть кондиционер, который работает, потому что на улице 35 градусов, очень жарко. Знаю, что некоторым игрокам не повезло, потому что они живут в апартаментах на 3 комнаты и на 6 человек всего один туалет.

Фото: btu.org.ua

Для больших команд это довольно трудно, так как стены картонные, и все слышно. Высоким парням тоже не нравится, я думаю, потому что кровати очень маленькие и узкие", - уточнила Элина.

"Пока я здесь нахожусь только второй день. Еще не успела увидеться ни с кем из других украинских спортсменов. У каждого свой режим тренировок и подготовки.

Но мы живем в одном здании, поэтому можем пересечься в столовой или в тренажерном зале. Жаль, что нельзя ездить и смотреть, как выступают в других видах спорта, но уже есть как есть", - добавила 26-летняя спортсменка.

"Могу сказать, что здесь очень жарко. Я не ожидала, что будет так жарко и такая высокая влажность. Днем после обеда я попыталась потренироваться, просто чтобы привыкнуть к условиям. Я все еще немного не адаптировалась из-за смены часовых поясов, но я знаю, что у меня есть несколько дней для подготовки, чтобы я была максимально готова", - отметила уроженка Одессы.

"Все находятся в одинаковых условиях, так что я стараюсь быть готовой ко всему. Я рада, что приехала, и очень счастлива быть членом украинской команды. Я в предвкушении от спортивного турнира, надеюсь, что смогу помочь Украине взять медаль", - подытожила лидер украинского тенниса.

Теннисный олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.