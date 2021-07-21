Ривалдо и Роналдиньо против Роберто Карлоса и Луиша Фигу: легенды "Барселоны" и "Реала" провели выставочный матч. Футбол

Фото: realmadrid

Легендарные футболисты мадридского "Реала" и "Барселоны" провели товарищеский матч на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве.

На поле вышли знаменитые игроки, которые выступали за клубы в начале текущего века, а Икер Касильяс начинал свою большую спортивную карьеру в "Реале" еще в конце прошлого века.

Кроме него, мадридский клуб представляли Роберто Карлос, Луиш Фигу, Педро Мунитис, Рубен де ла Ред, Мартин Веласкес, Фернандо Санс и другие.

"Барселону" в поединке представили Гильермо Амор, Фредерик Деху, Ривалдо, Деку, Роналдиньо, Иван Кампо, Микель Солер, Хавьер Савиола, Жофре и другие.

"Реал" оказался сильнее - 3:2. За победителей отличились Мунитис, Альфонсо Перес и де ла Ред. В составе каталонского клуба голами отличились Роналдиньо (с пенальти) и Жофре.