Ривалдо и Роналдиньо против Роберто Карлоса и Луиша Фигу: легенды "Барселоны" и "Реала" провели выставочный матч. Футбол

Израиль соскучился по ярким ивентами.

Фото: realmadrid

Легендарные футболисты мадридского "Реала" и "Барселоны" провели товарищеский матч на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве.

На поле вышли знаменитые игроки, которые выступали за клубы в начале текущего века, а Икер Касильяс начинал свою большую спортивную карьеру в "Реале" еще в конце прошлого века.

Кроме него, мадридский клуб представляли Роберто Карлос, Луиш Фигу, Педро Мунитис, Рубен де ла Ред, Мартин Веласкес, Фернандо Санс и другие.

"Барселону" в поединке представили Гильермо Амор, Фредерик Деху, Ривалдо, Деку, Роналдиньо, Иван Кампо, Микель Солер, Хавьер Савиола, Жофре и другие.

"Реал" оказался сильнее - 3:2. За победителей отличились Мунитис, Альфонсо Перес и де ла Ред. В составе каталонского клуба голами отличились Роналдиньо (с пенальти) и Жофре.



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