"Динамо" договорилось по трансферу венесуэльского форварда. Футбол

Это подтвердил спортивный директор ДАКа.

"Динамо" договорилось по трансферу венесуэльского форварда
Ерік Рамірес
Фото: Edmund ?rzsik

Спортивный директор словацкого ДАКа Ян ван Даэль подтвердил трансфер 22-летнего венесуэльского форварда Эрика Рамиреса в киевское "Динамо", информирует sport.ua.

"Трансфер Рамиреса в "Рубин" уже был согласован, но по непонятным для нас причинам все сорвалось. Мы ведем переговоры с еще одним клубом.

Предложение не такое хорошее, как у "Рубина", но все равно заманчивое. Сделка будет закрыта в течение этой недели. Пока ждем получения визы в Украину, после чего Рамирес сможет пройти медосмотр", - заявил ван Даэль.

По информации футбольного журналиста Игоря Бурбаса, трансфер Рамиреса обойдется "Динамо" в 1,75 млн евро.

В сезоне 2020/21 Эрик сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

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