Президент МОК озвучил сумму расходов на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио

$ 1,7 млрд внесли в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, сколько потрачено на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

"Мы $1,7 млрд внесли в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мы обеспечиваем участие всех НОК и всех команд НОК. Мы не только говорим, но и делаем", - приводит слова Баха championat.com.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, летние Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Сначала соревнования должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их пришлось перенести на те же даты 2021 года.