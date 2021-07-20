Завершилась сага о месте проведения домашних матчей "Руха". Футбол

Львовяне все же нашли взаимопонимание с "Ареной Львов".

Накануне старта очередного сезона Украинской премьер-лиги стала известна дислокация домашних поединков ФК "Рух".

Клубная пресс-служба сообщила, что новый сезон команда проведет на "Арене Львов".

В заявлении клуба говорится, что "желто-черные" подписали договор аренды на "выгодных для себя условиях".

"В ходе сложных переговоров между футбольным клубом "Рух" и руководством "Арены Львов" нам удалось достичь компромисса и подписать договор на условиях, выгодных для клуба.

За каждый матч на главном стадионе города Льва "Рух" будет платить 210 тысяч грн", - отмечено в заявлении.

Напомним, изначально "Рух" хотел проводить домашние игры на стадионе "Украина", однако незадолго до этого арена потеряла свой статус, который позволял бы проводить на ней поединки высшего украинского дивизиона.

Затем львовяне переключили свое внимание на городской стадион имени Шухевича в Тернополе, однако и там им было запрещено проводить поединки.