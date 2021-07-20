Элина Свитолина отложила медовый месяц из-за соревнований

Элина Свитолина активно готовится к Олимпийским играм в Токио. Вместе со своим новоиспеченным супругом украинская профессиональная теннисистка уже находится в Японии, где примет участие в соревнованиях.

Элина Свитолина показала, как проводит свой “медовый месяц“ после свадьбы

16 июля состоялась свадьба известной спортсменки из Украины Элины Свитолиной и лучшего французского теннисиста Гаэля Монфиса. Влюбленные закрепили союз на фоне Женевского озера в окружении только самых близких. 26-летняя теннисистка отказалась от классического белого платья, надев элегантный комбинезон от известного модного бренда, украшенный фиолетовым фатиновым шлейфом. В Инстаграм звезда похвасталась фото и видео с торжества.

По традиции за свадьбой идет медовый месяц, который, новоиспеченные супруги, судя по всему, решили отложить, так как их ждет Олимпиада.

В личном аккаунте в Инстаграм Элина Свитолина опубликовала видео, снятое в 23:01, подписав: "Наш медовый месяц". Теннисистка показала пустой спортзал, в котором занимается только она и Гаэль с личным тренером.

Также она показала себя в лифте отеля в олимпийском городке, в котором остановились спортсмены, а также приветственную доску с надписью "Добро пожаловать в Токио, Украина" и изображением украинского флага.

Элина Свитолина показала, как проводит свой “медовый месяц“ после свадьбы

Олимпийские игры в Токио стартуют через три дня и продлятся в период с 23 июля по 8 августа.

Напомним, Элина Свитолина засветила тату в пикантном месте.


Анастасия Березовская, Тудей

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