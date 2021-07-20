Монзуль доверили обслуживать на Олимпиаде-2020 матч сборных Бразилии и Китая. Футбол

Украинка обслужит матч женских команд на групповом этапе.

Монзуль доверили обслуживать на Олимпиаде-2020 матч сборных Бразилии и Китая
Катерина Монзуль
Фото: УАФ

Элитный украинский арбитр Екатерина Монзуль будет судить матч женского футбольного турнира Олимпиады-2020 группы Е между сборными Бразилии и Китая.

На линии ей будет помогать соотечественница Марина Стрелецкая, а также чешка Люси Ратайова.

Четвертый арбитр - авторитетная француженка Стефани Фраппар.

За систему VAR будет отвечать Гильермо Гуадра Фернандес из Испании.

Матч Бразилия - Китай состоится в стартовый день футбольного турнира на Олимпиаде, в среду, 21 июля. Начало - в 11.00.

Финал футбольного турнира Игр состоится 6 августа.

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