За четыре дня до старта УПЛ в ПФК "Львов" инфицировано коронавирусом 11 игроков и 4 тренеров. Футбол

Команду ПФК "Львов" постигла эпидемия коронавируса, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.

"Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК "Львов" сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще пять на температуре. А за четыре дня матч с "Мариуполем", - написал журналист.

Добавим, что матчем "Львов" - "Мариуполь" 23 июля стартует очередной сезон УПЛ.