"Колос" получил потенциального соперника по квалификации Лиги конференций УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций-2021/22.

Своего потенциального соперника узнал и Ковалевский "Колос". В третьем раунде ЛК "земледельцы" встретятся с победителем пары "Стяуа" (Румыния) - "Шахтер" Караганда (Казахстан).

Поединки этого раунда запланированы на 5 и 12 августа.

Победитель выйдет в раунд плей-офф Основного пути ЛК.