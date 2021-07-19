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2021-07-19
"Колос" получил потенциального соперника по квалификации Лиги конференций УЕФА
Состоялась жеребьевка третьего раунда нового турнира УЕФА.
Фото: уєфа
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций-2021/22.
Своего потенциального соперника узнал и Ковалевский "Колос". В третьем раунде ЛК "земледельцы" встретятся с победителем пары "Стяуа" (Румыния) - "Шахтер" Караганда (Казахстан).
Поединки этого раунда запланированы на 5 и 12 августа.
Победитель выйдет в раунд плей-офф Основного пути ЛК.
Ранее полтавская "Ворскла" узнала соперника по второму раунду отбора Лиги конференций УЕФА.